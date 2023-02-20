Бастрыкин заявил, что почти 700 украинских военных обвиняются в запрещенных методах ведения войны Фото: REUTERS

Фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны стали почти 700 украинских силовиков, около 120 из них - это командиры и руководители ВСУ и Минобороны Украины, об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«На данный момент уголовное преследование осуществляется в отношении 680 лиц. Среди фигурантов - 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и Минобороны Украины», - сказал Бастрыкин.

По его словам, шансы того, что заочно обвиняемые силовики понесут заслуженное наказание, есть, и они реальны.

«Преступления, которые ими совершаются, не имеют срока давности», - пояснил он.

Бастрыкин подчеркнул, что сдавшихся в плен украинских военных также проверяют на причастность к преступлениям против гражданского населения и российских военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года Александр Бастрыкин заявил, что военнослужащие ВСУ отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их невозможно было опознать.

«С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», – сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, несколько обезглавленных тел было обнаружено в зоне проведения СВО. Позже российские специалисты по записям в мобильных телефонах установили, что эти погибшие были польскими наемниками.

Ранее в СК России назвал размер вознаграждений иностранных наемников в ВСУ. По информации ведомства, они получают за участие в боевых действиях от 30 до 100 тысяч гривен.

В настоящее время предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам «Грузинского национального легиона», один из них был награжден украинской разведкой медалью «Украина превыше всего».

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