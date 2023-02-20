Американский разведчик Риттер посмеялся над просьбой Зеленского к Западу об истребителях Фото: REUTERS

На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для истребителей Запада, об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.

«Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою», - сказал с иронией офицер.

Он уточнил, что подготовка профессиональных пилотов, как правило, длится несколько лет.

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля 2023 года Риттер заявил, что Соединенные Штаты готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

«Если вы состоите в НАТО, я скажу прямо: угроза «номер один» для альянса — это США. Мы бесцеремонно атаковали Германию!», - сказал Риттер.

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