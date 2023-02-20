Барбашов: В Снигиревке украинские военные пытали и убили местного жителя Фото: REUTERS

Военные Украины на подконтрольной им территории Херсонской области в Снигиревке пытали и убили одного из местных жителей в гараже его собственного дома, об этом рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Если Николаевской областной прокуратуре всё-таки хочется заняться своими непосредственными обязанностями, они легко могли бы выяснить обстоятельства гибели Сергея Петровича Рудюка, проживавшего в Снигиревке», - сообщил Барбашов.

«Все, кто причастен к пыткам и убийствам мирных граждан на территории Российской Федерации, будут найдены и понесут наказание», - заявил глава района.

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля текущего года Барбашов сообщал, что Киев готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России.

«Мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», - заявил глава района.

Он предупредил, что поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии.

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