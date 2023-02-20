Что произошло в ночь на 20 февраля

ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям боевиков в Авдеевке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВКС России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, об этом сообщило РИА Новости.

Агентство уточнило, что при нанесении ударов по пунктам временной дислокации ВСУ военные использовали авиабомбы ФАБ-500.

В Вашингтоне прошла массовая демонстрация против поддержки Украины. По данным издания, в руках у протестующих были транспаранты против «поддержки нацистов на Украине», а также российские флаги.

ВСУ не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, об этом заявил Зеленский.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - сказал Зеленский.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после окончания спецоперации на Украине должно быть создано техническое правительство, которое подготовит условия для выборов и прихода к власти конструктивных сил.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны стали почти 700 украинских силовиков, около 120 из них - это командиры и руководители ВСУ и Минобороны Украины.

Глава DIW Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие конфликта на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро.

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