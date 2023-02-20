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НовостиВ мире20 февраля 2023 4:25

Генсек ООН Гутерреш осудил новый пуск ракет КНДР

Гутерреш призвал Пхеньян отказаться от провокаций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек ООН Гутерреш осудил новый пуск ракет КНДР

Генсек ООН Гутерреш осудил новый пуск ракет КНДР

Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил запуски баллистических ракет КНДР в направлении Японии, призвав Северную Корею воздержаться от провокаций. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь вновь призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику немедленно воздержаться от любых дальнейших провокационных действий», - сказано в сообщении пресс-секретаря.

Гутерриш обратился с КНДР с призывом выполнить все международные обязательства, в том числе соблюдать и резолюцию Совета Безопасности ООН, а также возобновить диалог на Корейском полуострове. Генсек организации выразил надежду, что в итоге позволят объективно подтвердить факт денуклеаризации в данном регионе.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.