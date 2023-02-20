Генсек ООН Гутерреш осудил новый пуск ракет КНДР Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил запуски баллистических ракет КНДР в направлении Японии, призвав Северную Корею воздержаться от провокаций. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь вновь призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику немедленно воздержаться от любых дальнейших провокационных действий», - сказано в сообщении пресс-секретаря.

Гутерриш обратился с КНДР с призывом выполнить все международные обязательства, в том числе соблюдать и резолюцию Совета Безопасности ООН, а также возобновить диалог на Корейском полуострове. Генсек организации выразил надежду, что в итоге позволят объективно подтвердить факт денуклеаризации в данном регионе.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.