Глава комиссии Африканского союза заявил, что изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит Фото: REUTERS

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи заявил, что делегация Израиля, которую охрана попросила покинуть церемонию открытия саммита объединения, не была приглашена на мероприятие. Статус наблюдателя еврейского государства был приостановлен.

Напомним, делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза в Эфиопии. В Иерусалиме отметили, что у еврейского посла был статус наблюдателя.

Однако председатель комиссии Африканского союза Муса Факи объяснил журналистам после саммита, что решение по предоставлению статуса наблюдателя было приостановлено до обсуждения этого вопроса специально созданным комитетом. В состав комиссии вошли главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала, которые еще год назад собирались обсуждать ситуацию с Израилем.

Ранее сообщалось, что Иерусалим выразил сожаление произошедшим на саммите. Там заявили, что Африканский союз попал под влияние «террористических стран». Через день Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска.