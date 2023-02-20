В Госдуме предложили давать россиянам еще один выходной на медобследование Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который позволит работникам брать выходной для прохождения диспансеризации. Он коснется всех сотрудников вне зависимости от их возраста.

Проходить медобследование можно раз в год, и работодатель должен отпустить сотрудника без удержания заработка. Соответствующий пакет документов внесут на рассмотрение 20 февраля.

Авторы инициативы уверены, что подобная поправка позволит улучшить здоровье нации, и продлить активную трудовую жизнь, так как будет шанс диагностировать болезни на самых ранних стадиях.

Вице-спикер ГД, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков отметил, что подобный подход будет выгоден всем: и государству, и работодателю. Так как здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, и способен вести эффективную трудовую деятельность.

Инициатива не приведет к увеличению федерального бюджета, пишет газета "Известия".

В настоящее время ежегодная диспансеризация касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Тем, кто не достиг сорокалетнего возраста, отгул на диспансеризацию положен раз в три года. А люди предпенсионного и пенсионного возраста могут получать два дополнительных выходных дня в год для проведения обследований.

Медики поддерживают инициативу. Ведь часто даже опасные болезни можно поймать в самом начале развития. Во время процедуры проводится комплекс онкоскринингов наиболее часто встречающихся онкозаболеваний. Благодаря периодическим проверкам здоровья патологии могут быть выявлены на ранних этапах, что позволяет начать своевременное лечение, пишет ФАН.

Ранее в Минздраве напомнили, что коронавирус вряд ли может стать причиной возникновения рака, но бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) относится к факторам риска. Еще один фактор риска - это чрезмерное употребление жирной пищи, передает "360".

А врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте им. Блохина Игорь Самойленко в беседе с RT рассказал, какие обследования стоит ежегодно проходить россиянам для ранней диагностики онкологических заболеваний.