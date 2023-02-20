Пресс-секретаря Белого дома высмеяли за слова о навыках общения Байдена Фото: REUTERS

Зрители американского телеканала Fox News высмеяли слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена.

Ранее пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста об умении главы государства общаться с окружающими, назвала Байдена «лучшим коммуникатором», который есть в Белом доме.

Один из зрителей заявил, что теперь Жан-Пьер «больше никогда не смогут воспринимать всерьез», а другой отметил, что ждет, когда Байден «порадует» всех «рассказами о своей битве с враждебными инопланетянами».

Еще один зритель заявил, что Жан-Пьер «хороша». «Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Брэндон - лучший оратор. Вау, снимаю шляпу», - написал он.

«Если Байден - лучший коммуникатор для лжи, то Карин Жан-Пьер - второй лучший коммуникатор для лжи», - отметил еще один зритель.

«Америка не слушает Джо, Америка слушает Джо, пытающегося интерпретировать телесуфлер», - добавил еще один.

Напомним, накануне бывший врач Белого дома Ронни Джексон сказал о том, что администрация американского президента «укрывает» правду о состоянии здоровья Бадйена.

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