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НовостиЭкономика20 февраля 2023 6:37

Титов заявил, что бизнес ждет от послания Путина объявления курса на свободу предпринимательства

Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости продлить мораторий на проверки на бессрочной основе.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Титов заявил, что бизнес ждет от послания Путина объявления курса на свободу предпринимательства

Титов заявил, что бизнес ждет от послания Путина объявления курса на свободу предпринимательства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпринимательское сообщество в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию надеется услышать четкие сигналы о том, какого участия российская власть ожидает от бизнеса в решении социальных и экономических вопросов, а взамен компании желают получить больше свободы. Об этом РИА Новости заявили представители бизнеса и эксперты.

«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия - то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, приведя в пример необходимость продления моратория на проверки на бессрочной основе.

Как писал KP.RU, послание главы государства, согласно представленной ранее телепрограмме, федеральные каналы должны показать в 12:00 во вторник, 21 февраля. Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России в своем послании даст оценку специальной военной операции на Украине и международной обстановке.