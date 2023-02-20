Титов заявил, что бизнес ждет от послания Путина объявления курса на свободу предпринимательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпринимательское сообщество в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию надеется услышать четкие сигналы о том, какого участия российская власть ожидает от бизнеса в решении социальных и экономических вопросов, а взамен компании желают получить больше свободы. Об этом РИА Новости заявили представители бизнеса и эксперты.

«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия - то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, приведя в пример необходимость продления моратория на проверки на бессрочной основе.

Как писал KP.RU, послание главы государства, согласно представленной ранее телепрограмме, федеральные каналы должны показать в 12:00 во вторник, 21 февраля. Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России в своем послании даст оценку специальной военной операции на Украине и международной обстановке.