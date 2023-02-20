Global Times: Европа погрязла в ненависти к России, что осложняет начало переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой Европу обвиняют в иррациональной ненависти к России. Есть претензии и к США — в Вашингтоне так сильно хотят проигрыша российской стороны, что им все равно, чем закончится конфликт на Украине. Эти факторы приведут к тому, что переговоры становятся невозможными.

Сейчас Китай готовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Пекин хочет посадить соответствующие стороны за стол переговоров, так как происходящее создает хаос в мире.

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун в интервью национальному изданию заявил, что Европа погрязла в иррациональной ненависти и антагонизме по отношению к России, о чем говорит недопуск РФ к участию в Мюнхенской конференции, где и обсуждается безопасность.

США, по мнению эксперта, на самом деле не особо интересно, чем закончится кризис для Украины и остальных государств, главное — чтобы Россия проиграла. Он сравнил украинский кризис с раной на руке и пояснил, что Китай хочет залечить ее, а США предлагают отрезать всю конечность.

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