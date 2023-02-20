Три человека погибли в ДТП на Крымском мосту. Фото: Сергей Аксенов/Tg

На Крымском мосту в понедельник, 20 февраля, столкнулись два автомобиля. Жертвами аварии стали три человека, а один человек был госпитализирован с травмами. Об этом заявило региональное Министерство здравоохранения.

«Четверо пострадавших, из них трое погибли. Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 им. Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии», - сказано в заявлении ведомства

Как писал сайт KP.RU, авария произошла в 7:10 в понедельник, 20 февраля. Заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко объявил о временной закрытии движения по автодорожной части моста из-за аварии. Позже движение восстановили.

Замглавы ведомства также напомнил, что на фоне ремонта движение транспорта осуществлялось по уже отремонтированной части Крымского моста, то есть по одной полосе в каждую сторону.