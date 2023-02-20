РИА: Россия перехватила у Саудовской Аравии лидерство по поставкам нефти Китаю Фото: REUTERS

В КНР резко вырос спрос на нефть. До этого главным поставщиком черного золота Китая была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватила Россия, сообщает РИА Новости. Главным фактором стало то, что РФ делает скидки Пекину, в то время как Эр-Рияд решил поднять цены.

В 2022 Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию, однако в КНР лидерство оставалось у Саудовской Аравии. Россия отставала всего на миллион тонн нефти.

Сейчас ситуация изменилась, благодаря тому что сауды подняли цень на свою нефть, КНР предпочел черное золото из соседней страны. В январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки нефти у Москвы и всего 1,77 у Эр-Рияда.

Еще больший спрос на российские энергоресурсы прогнозируют во втором квартале 2023 года, причем не только в Китае, но и во всей Азии.

По данным Kpler, в январе Китай приобрел в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута. А мартовские поставки, по оценкам, вырастут почти вдвое — до 6,75 миллиона.

Ранее сообщалось, что Россия не будет поставлять нефть в недружественные страны, поддержавшие введение потолка цен, а импорт «черного золота» в остальные государства нарастит.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист Никита Кричевский: Вкладываться надо не в доллары, евро или юань, а в эту валюту (подробнее)