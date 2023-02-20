Один человек погиб и один пострадал в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе

Вертолет Ми-8 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный вертолет Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области, в результате чего погиб один человек, а еще один пострадал. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявили в оперативных службах.

«В районе горы Топхан Междуреченского городкого округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал», - приводит ТАСС заявление, сказанное в оперативных службах.

Сообщается, что на данный момент второй вертолет, который летел в паре с совершившим жесткую посадку Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченский городской округ, вылетев теперь за пострадавшим. К месту происшествия ожидается прибытие вертолета из Горно- Алтайска для эвакуации других восьми человек, которые были на борту вертолета.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 февраля, произошла авариная посадка вертолета Robinson R-44 на Сахалине. В результате два человека погибли.