Зампред Банка России Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля 2023 года Фото: Банк России

Зампред Центробанка Руслан Вестеровский с 28 февраля 2023 года покидает Банк России. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Он решил продолжить карьеру в другой организации.

Отмечается, что Руслан Вестеровский курировал в ЦБ кадровую политику и обеспечение работы с персоналом, а также деятельность территориальных учреждений и совершенствование системы оплаты труда.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пожелала коллеге успехов на новом месте и поблагодарила за проделанную работу. По ее словам Вестеровский проводил важнейшие внутренние реформы в Банке России.

- Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте, - сказала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза России.