Зеленский захотел подарить Берлускони водку «отличного качества» Фото: REUTERS

Киеву необходимо не потерять поддержку со стороны Рима, несмотря на пророссийские симпатии отдельных политиков Италии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналисты итальянского издания спросили украинского лидера, не опасается ли тот отказа Италии от сотрудничества с Украиной из-за «пропутинских» симпатий бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Зеленский в свою очередь заявил, что слышал заявления экс-главы итальянского правительства и предложил послать ему водку, намекая на скандал с подарком для политика, который якобы был получен из Москвы.

«Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть на Украине отличного качества. Если хотите, мы вам дадим», - заявил украинский президент.

Напомним, ранее Берлускони похвастался, что президент России Владимир Путин якобы подарил ему ящик водки, а тот в ответ направил российскому лидеру игристое вино, однако позже бывший премьер-министр Италии признался, что пошутил.