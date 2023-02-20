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НовостиВ мире20 февраля 2023 9:11

Зеленский захотел подарить Берлускони водку «отличного качества»

Украинский президент заявил, что Киеву необходимо не потерять поддержку со стороны Рима
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский захотел подарить Берлускони водку «отличного качества»

Зеленский захотел подарить Берлускони водку «отличного качества»

Фото: REUTERS

Киеву необходимо не потерять поддержку со стороны Рима, несмотря на пророссийские симпатии отдельных политиков Италии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналисты итальянского издания спросили украинского лидера, не опасается ли тот отказа Италии от сотрудничества с Украиной из-за «пропутинских» симпатий бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Зеленский в свою очередь заявил, что слышал заявления экс-главы итальянского правительства и предложил послать ему водку, намекая на скандал с подарком для политика, который якобы был получен из Москвы.

«Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть на Украине отличного качества. Если хотите, мы вам дадим», - заявил украинский президент.

Напомним, ранее Берлускони похвастался, что президент России Владимир Путин якобы подарил ему ящик водки, а тот в ответ направил российскому лидеру игристое вино, однако позже бывший премьер-министр Италии признался, что пошутил.