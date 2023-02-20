Предприниматель из Амурской области по поручению губернатора получит господдержку на развитие туристического комплекса

Губернатор Василий Орлов (справа) оценил семейную турбазу предпринимателя Ильи Кучерова. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поручил поддержать проект предпринимателя из Мазановского района в создании туристического комплекса. Губернатор 20 февраля побывал на семейной турбазе, созданной жителем села Красноярово Ильей Кучеровым. Илья занимается деревообработкой и активно развивает в родном селе туризм. Предприниматель построил несколько домиков, оборудовал зоны отдыха, детские площадки и беседки. Василий Орлов в ходе рабочей поездки осмотрел турбазу и деревообрабатывающий цех.

«Дети приезжают сюда и забывают про гаджеты, - рассказал губернатору Илья Кучеров. - Они ходят на рыбалку, точат фигурки на станках, делают поделки. К нам приезжают группы детей с разных городов нашей области».

Предприниматель собирается построить на базе отдыха теплые домики и создать в селе комплексную туристическую инфраструктуру.

«Мы мечтаем построить русскую избу с печью и другими элементами русского быта. Есть идея - пригласить к нам семьи, которые готовы приехать в село, построить дома, заниматься подсобным хозяйством – разведением кроликов, овощеводством, чтобы Красноярово стало туристическим комплексом. Люди, приезжая на отдых, смогли бы купить здесь натуральные продукты», - рассказал бизнесмен.

Василий Орлов отметил, что Приамурье будет поддерживать инициативных предпринимателей, развивающих туристическую сферу. Губернатор поручил региональному министерству экономического развития оказать помощь в развитии комплекса.

«База отдыха с сопутствующими активностями – это хорошая туристическая точка. Сюда приезжают отдыхать семьи с детьми с Циолковского и Свободного», - подчеркнул губернатор.

Илья Кучеров рассказал, что региональное министерство экономического развития уже помогает ему развиваться в туристическом направлении.

«Зимой мы участвовали в образовательном тренинге, который проводил центр «Мой бизнес». После этого мы стали проводить зимние экскурсии и начали делать сувениры из дерева», - сообщил предприниматель.