Александр Моор передал посылки от родных и близких бойцам-участникам специальной военной операции

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Был у наших ребят в ремонтном подразделении. Здесь восстанавливают тяжелую технику. Земляки входят в состав бригад, которые вытаскивают машины для ремонта прямо с передовой. Командиры хвалят тюменских бойцов за храбрость. Мы постоянно поддерживаем связь с командованием подразделения, поэтому привезли необходимое дополнительное оборудование и, конечно, посылки от родных», – поделился подробностями своей поездки в ЛНР Александр Моор.

Во время встречи с воинами-сибиряками глава области рассказал землякам о той поддержке, которая обеспечена семьям мобилизованных и о льготах для участников специальной военной операции.

Губернатор обратился к солдатам и офицерам со словами огромной признательности: «Огромное вам спасибо. Вы все – настоящие герои. Тюменцы ждут вас домой с победой!» и поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.

Во время командировки в Луганскую народную республику Александр Моор также побывал в городе Краснодон. Тюменские специалисты участвуют здесь в восстановлении нескольких социальных объектов, в том числе Центральной городской многопрофильной больницы.

«Когда я в первый раз приехал в Краснодон, был поражен условиями, в которых живут наши соотечественники. По многим направлениям ситуация приближалась к гуманитарной катастрофе. В больнице, например, был всего один операционный стол. Роды принимали в подвале. Удивительно, но многие процедуры и операции, которые у нас считаются нормой, местному населению были не доступны долгие годы. Люди были лишены элементарных благ. Мы не могли остаться в стороне», – отметил губернатор.

Во время встречи с тюменскими волонтерами, которые помогают наладить в Краснодоне мирную жизнь, Александр Моор подчеркнул важный вклад тюменцев в восстановление новых российских регионов.

«За эти восемь месяцев нашей работы через «краснодонскую вахту» прошло много земляков: строители, инженеры, педагоги, тренеры, врачи, волонтеры, занимающиеся гуманитарными программами, представители других профессий. Эти тюменцы вносят важный вклад в наше общее дело – изменить жизнь людей к лучшему», – подчеркнул Александр Моор.