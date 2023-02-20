Песков: Владимир Путин завершает работу над посланием Федеральному собранию Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин работает над посланием Федеральному собранию, которое будет оглашено во вторник, 21 февраля. Сейчас президент общается с различными чиновниками, уточняя те или иные моменты.

Владимир Путин в ходе работы над посланием осуществляет контакты с вице-премьерами, министрами, руководителями профильных ведомств. Обращение уже приближается к завершению.

Послание Федеральному собранию президент России Владимир Путин огласит в 12 часов дня 21 февраля в Гостином дворе.

Ранее сообщалось, что на мероприятие пригласят участников спецоперации на Украине, а вот журналисты СМИ из недружественных России стран аккредитованы не будут. Последние смогут работать, отслеживая выступление в прямом эфире.

Какие темы будут подняты во время послания доподлинно неизвестно, но в Кремле сообщили, что одной из них станет оценка спецоперации и ситуации в мире.