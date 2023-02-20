ПСБ запустил акцию с повышенным кешбэком до 10%

С 20 по 28 февраля акция распространяется на три дополнительные категории «Одежда и обувь», «Бытовое оборудование» и «Подарки», а с 1 по 9 марта повышенный кешбэк будет начисляться при покупке билетов в кино, тратах в цветочных салонах и ювелирных магазинах.

Клиент сможет вернуть на карту 5% от покупок в этих категориях на общую сумму до 5 тыс рублей в месяц, кешбэк 7% будет начисляться на сумму покупок от 5 до 10 тыс рублей и 10% -- на общую сумму трат от 10 тыс рублей.

Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего клиент может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

«23 февраля и 8 марта – любимые многими из нас праздники, прекрасный повод порадовать близких и подарить множество положительных эмоций. Повышенный кешбэк в востребованных категориях трат - это существенное увеличение выгоды для клиента в рамках действующей программы лояльности ПСБ. В преддверие праздников транзакционная активность ощутимо возрастает, люди больше тратят, покупают подарки родным и друзьям. Мы решили поощрить своих клиентов, в очередной раз продемонстрировав, что платить картой ПСБ – выгодно», - отметил начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов.