Байден объявил о планах ввести новые антироссийские санкции Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Киеве, заявил о том, что на текущей неделе Вашингтон объявит о введении новых санкционных ограничений в отношении людей и компаний, связанных со специальной военной операцией России на Украине.

«Я сообщу о том, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться и восполнить российскую военную машину», - приводят заявление американского лидера на сайте Белого дома.

Байден прибыл в Киеве сегодня, 20 февраля, и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Как писал сайт KP.RU, президент США также объявил о том, что что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, о котором Вашингтон должен объявить во вторник, 21 февраля.

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