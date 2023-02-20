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НовостиВ мире20 февраля 2023 11:06

Байден и Зеленский обнялись на фоне мемориала павшим за Украину: фото

В сети появилось фото объятий Байдена и Зеленского во время визита на Украину
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В сети появилось фото объятий Байдена и Зеленского во время визита на Украину

В сети появилось фото объятий Байдена и Зеленского во время визита на Украину

Фото: EAST NEWS

В интернете появилось фото объятий президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время визита американского лидера в Киев. На снимке можно увидеть, как главы государств обнялись на фоне мемориала павшим за Украину.

Напомним, американский прибыл в Киеве сегодня, 20 февраля, прямо во время сигналов воздушной тревоги. Президенты США и Украины провели встречу в Михайловском соборе.

Зеленский назвал визит Байдена «чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев». Президент США в свою очередь заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором Вашингтон собирается объявить во вторник, 21 февраля, а также сказал о том, что, находясь в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.

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