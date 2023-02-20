Вучич заявил, что Сербия увеличит расходы на оборону Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о решении Белграда повысить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, указав на общемировую гонку вооружений, а также сообщив, что Варшава планирует поднять расходы на оборону до 5% ВВП.

«Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности», - заявил сербский лидер, который сейчас находится на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Напомним, в начале февраля этого года, Вучич заявил, что Белград не намерен вступать в Североатлантический альянс, несмотря на различные заявления и оценки, а продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Как писал сайт KP.RU, сербский лидер указал тогда на намерения Сербии «строить свою армию».