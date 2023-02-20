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НовостиВ мире20 февраля 2023 11:33

Вучич заявил, что Сербия увеличит расходы на оборону

Сербский лидер указал на общемировую гонку вооружений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вучич заявил, что Сербия увеличит расходы на оборону

Вучич заявил, что Сербия увеличит расходы на оборону

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о решении Белграда повысить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, указав на общемировую гонку вооружений, а также сообщив, что Варшава планирует поднять расходы на оборону до 5% ВВП.

«Мы сейчас на 2%, но как идут дела - поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности», - заявил сербский лидер, который сейчас находится на выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Напомним, в начале февраля этого года, Вучич заявил, что Белград не намерен вступать в Североатлантический альянс, несмотря на различные заявления и оценки, а продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Как писал сайт KP.RU, сербский лидер указал тогда на намерения Сербии «строить свою армию».