Игорь Артамонов вручил лучшим участковым Липецкой области автомобили

Фото пресс-служба Правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил ценные подарки и дипломы победителям конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области» за 2022 год.

«Участковые находятся на переднем крае взаимодействия полиции и населения. Именно они непосредственно работают с гражданами и предотвращают многие конфликты – от бытовых ссор до более серьезных деяний. Они также работают с несовершеннолетними, что особенно актуально сейчас, когда западная пропаганда нацелена на растление мозгов молодых людей, - пояснил Игорь Артамонов. - Это очень важные задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Мы вами гордимся. Надеюсь, что вы и дальше будете нести службу должным образом».

Конкурсантов оценивали по оперативной обстановке и состоянию общественного порядка на обслуживаемой территории, качеству профилактической работы, а также знанию российского законодательства, доврачебной медицинской подготовке, умению обращаться со спецтехникой и оборудованием при решении служебных задач. Лучшими участковыми были названы лейтенант полиции Константин Боков из Липецка и капитан полиции Артем Щуров из Чаплыгинского района. Их наградили автомобилями LADA Granta и почетными дипломами I степени. За второе место призерам достались телевизоры, за третье – холодильники.

Фото пресс-служба Правительства Липецкой области

Лучшими подразделениями Липецкой области названы отделы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 по Липецку и по Измалковскому району. Их представителям вручены ключи от служебных автомобилей LADA «Нива», ноутбуки и почетные дипломы. Подарками за второе место в конкурсе стали персональные компьютеры и принтеры, за третье – многофункциональные устройства.