АТОР: Официальная дата возобновления групповых безвизовых поездок между Китаем и Россией пока не названа Фото: Виктория МИНАЕВА

Групповые безвизовые турпоездки между РФ и Китаем пока не возобновили, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Дата начала работы в этом направлении официально еще не названа.

Как пояснила руководитель АТОР, возобновление действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем еще не означает, что отправка туристов в обе стороны начинается.

Сначала сторонам предстоит урегулировать ряд технических вопросов, среди которых списки уполномоченных туроператоров. В Минэкономразвития сообщили, что ждут перечень от КНР. После этого страны обсудят дату старта поездок, которую официально обнародуют.

Только после всех этих шагов стартуют групповые безвизовые туристические поездки, подчеркнула Майя Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами, а еще с шестью государствами — упростить порядок получения виз.