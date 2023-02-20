Минобороны России заявило о гибели шести военных при пожаре в блиндаже под Курском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) погибли в результате пожара в блиндаже в Курской области, заявило Министерство обороны России.

«Сегодня в результате грубого нарушения требований безопасности военными ЗВО в Курской области произошел пожар в блиндаже. Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование», – говорится в сообщении ведомства.

По информации ТАСС, пожар произошел рядом с селом Уланок Суджанского района около 10:40. Как рассказал источник агентства в экстренных службах, в блиндаже в момент возгорания находились семь военнослужащих. Одни из них получил ожоги. При возгорании сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в блиндаже, добавил собеседник агентства.

Напомним, в середине января в Белгородской области трое военных погибли в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры. Еще 13 военных получили ранения.

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