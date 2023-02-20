NASA подтвердило крушение метеорита весом в полтонны в Южном Техасе Фото: REUTERS

NASA подтвердило сообщения о крушении метеора в штате Техас. Небесное тело весом почти 1000 фунтов (более 450 килограммов) и шириной два фута, что составляет порядка 60 сантиметров, раскололось на части и упало в окрестностях города Мак-Аллен.

Сообщения о падении метеорита появились в соцсетях и СМИ США 15 февраля. Люди запечатлели звуки удара о землю крупных кусков объекта внеземного происхождения. Также шериф округа Идальго подтвердил полученные от авиадиспетчеров сообщения об увиденном пилотами в небе метеоре.

Позже в NASA опубликовали отчет об инциденте вместе с картой, на которой отмечен приблизительный район, куда упали части объекта. Произошло это в районе 17:30. В космической организации отметили, что большая часть небесных тел при попадании в атмосферу распадается на мелкие куски, которые не причиняют землянам особого вреда. Так произошло и с техасским метеором.

Ранее KP.RU публиковал опасения астрономов, которые сообщают о приближающихся к Земле «невидимых» астероидах.

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