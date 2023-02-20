Мантуров заявил о рекордном росте товарооборота между Россией и ОАЭ на 68 % Фото: REUTERS

За 2022 год товарооборот между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос на рекордные 68 %, достигнув отметки в девять миллиардов долларов США. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции вице-премьер РФ и руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Как отметил Мантуров, торговые взаимоотношения России и ОАЭ развиваются по нарастающей, и текущий рост товарооборота является историческим во взаимодействии двух стран. Так, экспорт в Эмираты вырос на 71 %, до 8,5 млрд долларов, а импорт - на 6 %, до 500 млн долларов. Среди всех арабских стран ОАЭ занимают первое место по объёму товарооборота с РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что между Россией и США в декабре 2022 года вырос товарооборот. Американцы импортировали из РФ на общую сумму в 638,4 млн долларов, а экспорт нарастили до 112,8 млн долларов, с 62,6 млн в ноябре того же года.

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