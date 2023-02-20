Россияне признались, что проводят в чатах с коллегами и начальством 20% рабочего времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне признались, что проводят в рабочих чатах очень много времени. Причем женщины общаются в них активнее мужчин, а значит, тратят больше времени на переписки.

Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Исследование показало, что в январе прошлого года каждая вторая компания имела чат для сотрудников, использовались бесплатные мессенджеры. А каждая восьмая – свой собственный мессенджер.

Спустя год ситуация несколько поменялась, возросло число тех, кто использует общедоступные и корпоративные мессенджеры. Исходя из этого, эксперты делают вывод, что бизнес предпочитает переходить на закрытые и защищенные каналы рабочей коммуникации. Но персонал пока наравне использует и общедоступные сервисы.

В среднем у женщин решение рабочих вопросов в мессенджере занимает 24% рабочего времени, у мужчин – 19%.

И только каждая десятая сотрудница утверждает, что на переписки с коллегами и начальством у нее уходит более половины рабочего времени, пишет "Газета.Ru".

Тем временем, зарплата россиян не уменьшится из-за февральских праздников, если она является фиксированной и измеряется в месяцах. А вот двойная оплата за работу в праздники не касается людей со сменным графиком, пишет NEWS.ru.

Тем временем, жители столицы стали чаще искать удаленную работу. Среди вакансий-лидеров по числу откликов на удаленку - должности менеджера, оператора и менеджера по продажам, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

Средняя зарплата на подобных вакансиях составляет 50 тысяч рублей. На вакансии менеджера по закупкам для маркетплейса предлагают зарплату от 60 тысяч рублей, передает "360".