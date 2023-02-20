Зеленский заявил об опасениях третьей мировой войны в случае союза России и Китая Фото: REUTERS

В случае формирования союза России и Китая есть реальные риски начала третьей мировой войны, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает», – заявил политик в интервью газете Welt.

Украинский лидер отметил, что исходя из этих опасений, он хотел бы видеть Пекин в союзниках у Киева. Пока никаких признаков военной поддержки России со стороны КНР не видно, добавил Зеленский.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, по словам главы Госдепа, США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

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