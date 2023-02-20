Дмитрий Медведев обвинил Байдена в массовом отъезде украинцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визит президента Байдена в Украину 20 февраля 2023 года. В своем посте в телеграме он напомнил американскому президенту, что страна - это в первую очередь люди.

- Танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее, - отметил он в своём телеграмм канале.

Дмитрий Анатольевич заметил, что в 2014 году население Украины по официальным данным переписи составляло 48,5 миллионов человек, но за 8 лет конфликта сократилось до 20-25 миллионов. Также он отметил, что оружие странами запада действительно поставляется исправно, позволяя тем самым зарабатывать военно-промышленному комплексу НАТО и "тырить оружие для продажи террористам по всему свету".

Как писал ранее сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года с не анонсированным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден. На встрече с Зеленским он обсудил новые поставки вооружения на 500 млн долларов и рассказывал о своей приверженности суверенитету Украины.

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