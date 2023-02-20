Депутат бундестага обвинил правительство ФРГ в сокрытии военных расходов на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, член комитета по защите климата и энергетике, заявил о замалчивании правительством ФРГ многих пунктов расходов на украинский конфликт. Об этом сообщается в официальном релизе бундестага.

Ранее парламентарий направил в правительство Германии запрос, с просьбой указать актуальные военные расходы для Украины, в частности на обучение бойцов ВСУ. В предоставленной депутату информации отсутствовали не только данные о поставках боеприпасов, но и сама суть вопроса осталась без ответа.

Тем не менее, только до 3 февраля 2023 года правительство ФРГ выделило на обучение украинских военных 18,5 млн евро. Как отметил Котре, на эти деньги можно было бы подарить каждому первокласснику в Бранденбурге, Сааре и Бремене современный планшет для учёбы.

Депутат заявил, что оружие не способно остановить кровопролитие, но образование могло бы не допускать войн в будущем. Поэтому Котре выразил надежду увидеть не танки, а школьные планшеты.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в бундестаге отказались выполнять требования Украины о поставках фосфорных и кассетных бомб для ВСУ.

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