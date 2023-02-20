Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем КПП на границе с Белоруссией Фото: REUTERS

Власти Польши решили ограничить движение грузовых автомобилей на последнем работающем контрольно-пропускном пункте на границе с Белоруссией, заявило польское Министерство внутренних дел.

«Министр Мариуш Каминский принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на пограничном переходе «Кукурыки». Решение вступает в силу 21 февраля 2023 с 19:00 и будет действовать, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков», – сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что меры приняты в связи с введенными ранее Белоруссией ограничениями для грузовиков из Польши на пересечение границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах. Вместе с тем польские власти разрешили грузовикам из Белоруссии заезжать через Литву и Латвию.

Напомним, ранее власти Польши решили закрыть международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках. Решение было связано с государственной безопасностью, объяснили в польском МВД.

На прошлой неделе власти Белоруссии ввели ограничения на пересечение границы грузовикам из Польши.