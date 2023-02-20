Эрдоган заявил о спасении 114 тысяч человек после разрушительных землетрясений в Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время поездки в провинцию Хатай, рассказал об итогах поисково-спасательных операций после землетрясений, осуществлявшихся как турецкими, так и иностранными спасателями, в том числе сотрудниками МЧС России.

Как заявляет Эрдоган, спасатели освободили из-под обвалившихся зданий порядка 114 тыс. человек.

Напомним, по последним данным, предоставленным правительственным Управлением по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших из-за разрушительных землетрясений, ударивших по юго-востоку страны, составило 41 156 человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что общий ущерб от катастрофических землетрясений в Турции оценили минимум в 84 млрд долларов США, из которых большая часть - разрушенные здания и объекты городской инфраструктуры. Эта сумма составляет около 10 % от всего турецкого ВВП. Однако специалисты считают, что окончательные расчёты будут гораздо выше.

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