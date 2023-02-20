Роскосмос планирует вернуть аварийный корабль «Союз МС-22» на Землю в конце марта 2023

Аварийный корабль «Союз МС-22» планируется вернуть на Землю в конце марта 2023 Фото: пресс-служба Роскосмоса

Аварийный космический корабль «Союз МС-22» планируется вернуть с Международной космической станции на Землю в конце марта этого года, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

«В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого «Союза», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Соловьев, возвращение корабля в пилотируемом режиме невозможно, поскольку у него повреждена система терморегулирования, а люди являются очень активным источником тепла.

Напомним, ранее стало известно, что экипаж «Союза МС-22» при чрезвычайно ситуации покинет МКС на российском и американском кораблях.

Как писал сайт KP.RU, в середине декабря 2022 МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю «Союз МС-22», который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь, но повредил наружную оболочку. В результате началась утечка в космос охлаждающего агента, который поддерживает постоянную температуру в корабле.

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