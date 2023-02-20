Euobserver: Москалькова и Примаков могут попасть под новые санкции ЕС из-за «вывоза украинских детей» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Существует высокая вероятность того, что под новые санкции Евросоюза попадут около 60 граждан РФ, среди которых уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава Россотрудничества Евгений Примаков. В ЕС их пытаются обвинить в «вывозе украинских детей», о чём сообщает издание Euobserver.

По мнению европейских чиновников Москалькова, а также министр семьи, труда и соцзащиты Башкортостана Ленара Иванова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, помогали организовать «вывоз украинских детей» в ходе специальной военной операции.

Другие российские граждане из будущего санкционного списка, чьи имена пока не раскрываются, являются заместителями министров в госорганах РФ, сенаторами и военными.

Ранее KP.RU сообщал о том, как живётся в последние восемь лет детям в Мариуполе, Донецке и других городах, уже долгое время находящихся в зоне боевых действий. В большом материале - седые волосы у школьников, умение у маленьких детей по звуку распознавать боеприпасы и другие ужасы, от которых российские чиновники «незаконно увозят», по мнению ЕС, несовершеннолетних.

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