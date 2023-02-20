Экс-президент Польши Валенса пожаловался на недоедание из-за роста цен на продукты

Бывший президент Польши Лех Валенса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на низкий размер пенсии, которая не позволяет ему питаться так, как раньше.

В интервью польскому издание O2.pl политик заявил, что уже много лет его пенсия не растет, поскольку все индексации «проходят как-то мимо» него. По словам Валенсы, из-за дороговизны продуктов его «порции на завтрак, обед и ужин сокращаются», и он этим недоволен.

Как сообщил экс-президент Польши, его пенсия составляет более 11-13 тысяч злотых (182-216 тысяч рублей), однако этих денег не хватает из-за высокой инфляции. Политик обвинил в ситуации с ценами на продукты действующие власти Польши.

«К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов», – сказал Валенса.

Напомним, бывший президент Польши Валенса известен своми русофобскими высказываниями. Так, летом прошлого года он призывал «расчленить» Россию. По его мнению, в РФ следует «поднять восстание» 60 народов, тем самым раздробив ее или сократив численность населения до 50 миллионов человек.