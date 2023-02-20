Росстат оценил снижение ВВП России по итогам 2022 года в 2,1% Фото: REUTERS

Валовой внутренний продукт Росси по итогам 2022 года снизился на 2,1%, следует из оценок Федеральной службы государственной статистики.

«Объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3%», – сказано в документе на сайте Росстата.

По данным службы, на падение ВВП России повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости, прежде всего в оптовой и розничной торговле и обрабатывающем производстве. В то же время рост индекса зафиксирован в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве, cтроительстве, добыче полезных ископаемых.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что показатели ВВП страны за 2022 год должны превзойти предварительные расчеты профильных ведомств.

Как писал сайт KP.RU, по версии Международного валютного фонда, Россия вернулась в десятку сильнейших экономик мира.