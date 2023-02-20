Депутат Журова усомнилась, что Костомарову ампутировали ступню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно о состоянии Романа Костомарова появляются десятки, родные чемпиона упорно хранят молчание и это рождает домыслы.

Депутат Госдумы Светлана Журова полагает, что большинство сообщений не отражает реального положения дел.

Тем временем, все активнее обсуждается, что у Костомарова начался отек головного мозга. Но в эти новости, как и многие другие, Светлана Журова не верит и призывает поклонников Романа думать также.

- Дай бог, чтобы все эти новости оказались фейком. Так как я до сих пор не уверена и в той информации об ампутации ног, - говорит NEWS.ru Светлана Журова.

Но с учетом того, что семья чемпиона в танцах на льду решила хранить молчание, то остается только терпеливо ждать и молиться, чтобы Роман поскорее пошел на поправку.

- Но Оксана твердо решила никому ничего не говорить. А вся остальная информация приходит из непонятно каких источников. Часто фигурируют и откровенные фантазии, — сказала депутат Госдумы.

Депутат пожелала чемпиону скорейшего выздоровления и «наступления светлой полосы».