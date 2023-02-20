Близкие Пьера Нарцисса вспомнили о последних днях жизни "шоколадного зайца" Фото: Борис КУДРЯВОВ

19 февраля Пьер Нарцисс мог бы отмечать свой день рождения. Но свой 46-й день рождения он так и не встретил. В июне 2021 года артист скоропостижно скончался.

Говоря о трагической судьбе «шоколадного зайца», его друзья и родные до сих пор признают, что ничего не предвещало беды. Все были уверены, что госпитализация – это временное событие.

Его быстро поставят на ноги, а потом артист вернется на сцену, будет радовать поклонников своей особой энергией и новыми композициями. Но судьбе было угодно поступить по-другому.

- Нарцисс не планировал уходить. Он был бодр, строил планы, в палате пел и продолжал репетировать, - говорит директор артиста Сергей Дворцов.

В квартире, где жил исполнитель, до сих пор все напоминает о нем. Его жена и дочь не стали ничего менять: фотографии, личные вещи и гардероб.

- Нарцисс всегда был модницей. Пьер любил яркие и неординарные вещи. Среди них есть даже жилет из кожи, который ему подарил шаман, - признается Пятому каналу жена артичта Валерия Калачева.

Сохранить все ей не удалось, многое попросили отдать поклонники на память и она не смогла отказать.

Сразу после смерти артиста, вокруг певца разразилась череда скандалов. На прощание с ним пришла любовница, которая подралась с женой артиста. Затем оказалось, что есть долги по церемонии. В итоге похороны провели только через месяц в его родном Камеруне, сообщает "360".

- Жене Пьера не отдавали тело. У Пьера не было российского гражданства, и на почве Камеруна произошли какие-то моменты, - говорил тогда Сергей дворцов "Известиям".