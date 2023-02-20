Психолог объяснил, на что указывает раздельный семейных бюджет у супругов Фото: Анастасия Осипова

Семейный бюджет – тема, которая может как сплотить, так и рассорить семью. В здоровых отношениях партнеры должны обсуждать траты и детьми друг с другом планами, тогда не будет поводов для конфликтов. Такой совет дал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Модель поведения зависит от того, что люди ищут в отношениях. Серьезные и стабильные всегда должны строиться на партнерстве, а не доминировании.

Даже со детьми такие отношения требуют согласования покупок, тогда не будет чувства, что один использует другого.

- Раздельный бюджет больше говорит о том, что отношения скорее напоминают гостевой брак. То есть они не сильно близкие, – пояснил психолог «Абзацу».

Неправильно скрывать свои крупные траты от партнера. Это важная часть жизни и она может закончиться недопониманиями и конфликтами. Если же один из пары понимает, что не может рационально тратить средства, то целесообразно передать контроль второму.

При этом не важно, кто будет распорядителем бюджетных средств.

- Это выражение большого доверия, и хорошо, когда в паре нет никакой борьбы, а люди умеют все согласовывать, - подчеркивает врач.

А вот крылатое выражение: «Деньги мужа – наши деньги. Мои деньги – это мои деньги» - уместно только в том случае, если это устраивает обе стороны.

Обычно это работает, когда мужчина приносит основной доход в семью, а жена щедро делится нематериальными благами - сильно вкладывается в отношения эмоционально, сексуально, интеллектуально.

Если же доход мужчины недостаточен, чтобы перекрыть все траты, а женщина настаивает, что ее доход – это неприкосновенная собственность, то назревает конфликтная ситуация.