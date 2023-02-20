Профессор развеяла миф о пользе морской соли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Содержащееся в морской соли количество йода не сможет решить проблем с дефицитом данного микроэлемента в организме. Такое заявление в понедельник, 20 февраля, сделала заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова в разговоре с «Газетой.Ru».

«В морской соли обычное содержание йода не более 0,7 мг на кг. Это совсем ничего», - уточнила эксперт.

Семенова рекомендовала для профилактики принимать в пищу специальную йодированную соль, особенно жителям регионов, которые расположены далеко от морских акваторий. Она пояснила, что содержание йода в такой соли гораздо выше - 40 мг на кг. Кроме того, йод можно также получить из яиц и хлеба, а в органическом виде он усваивается лучше.

Врач диетолог-эндокринолог Анна Русинова ранее сообщила, что организм не может самостоятельно синтезировать йод, а когда наблюдается его недостаток, то замедляются обменные процессы и наблюдаются внешние нарушения. Как писал «Пятай канал», она среди признаков она назвала ломкость ногтей, сухость кожи, а также выпадение волос, отечность лица.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что недостаток йода человек чаще испытывает в осенне-зимний период. Однако, как сообщал RT, эксперт сообщила, что России круглогодично наблюдается дефицит йода, что объясняется территориальными и климатическими особенностями.