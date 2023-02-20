В Новгородской области запущена программа дополнительной поддержки врачей

«У нас есть талантливые специалисты, на которых держится новгородское здравоохранение. Хотелось бы их поддержать. Предлагаю создать проект под названием «Новгородский врач», определить критерии отбора для присвоения этого статуса. Один из важных – медицинский работник должен будет отработать в регионе не менее трех лет», – заявил Андрей Никитин.

Андрей Никитин пояснил в своем телеграм-канале, что на звание «Новгородский врач» смогут претендовать настоящие профессионалы. Люди, которые блестяще ведут свою деятельность.

Глава области предложил установить в связи присвоением звания «Новгородский врач» выплату в 500 тысяч рублей.

«Думаю, что такое звание нужно присваивать на три года. По прошествии этого периода, врач может подать заявку на присвоение звания повторно», - добавил Андрей Никитин.

Губернатор отметил, что порядка пятидесяти узких специалистов смогут получить такую выплату уже в текущем году. Дополнительные средства в бюджете на эти цели будут предусмотрены, заверил глава региона.

«Прошу всю нормативную документацию принять. С учетом трехлетнего цикла, всего такую выплату будет получать около 150 человек», - резюмировал глава области.

Критерии отбора и подробности участия в проекте региональное министерство здравоохранения установит соответствующим нормативным документом.

Андрей Никитин также напомнил, что по поручению главы нашего государства Владимира Путина с этого года в России были введены дополнительные выплаты для медиков дефицитных специальностей. К ним относятся работники первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц и специалисты, которые трудятся на станциях и в отделениях скорой помощи.

«Но есть такие же профильные специалисты в первичном звене, работа которых связана с больными ВИЧ, туберкулезом, наркологией и психиатрией. Предлагаю им ввести аналогичную доплату за счет средств областного бюджета. Это нужно сделать, чтобы все соответствующие специалисты у нас в области работали на равных условиях», – выступил с еще одной инициативой Андрей Никитин.