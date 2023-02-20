В Госдуме прокомментировали слова премьера Молдавии о демилитаризации Приднестровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru заявил, что к словам нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости провести демилитаризацию Приднестровья нужно отнестись крайне внимательно.

Парламентарий указал на то, что мнение главы правительства Молдавии может расходиться с мнением большинства жителей Приднестровья, поскольку на протяжении долгого времени присутствие ограниченного контингента российских миротворцев придавало стабильности региону.

«На сегодняшний день взгляды политической элиты стали немножечко меняться, и мы услышали такие вот заявления, чего раньше, конечно, никогда не было, поэтому к этому надо отнестись крайне внимательно и серьезно», - заявил депутат.

Накануне министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о готовности к переговорам с Молдавией, отметив, что Тирасполь игнорируют. Как сообщал телеканал «360», по его словам, действия Молдавии можно расценить как проявление гибридной войны.

Тем временем подполковник Алексей Селиванов в беседе с ФАН заявил, что Киев хочет воспользоваться страхом Кишинева окончательной потери Приднестровья для того, чтобы втравить Молдавию в украинский конфликт.