В МИД РФ сообщили, что посольство США уведомило Россию о визите Байдена в Киев в целях безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вашингтон заранее предупредил Москву о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил источник в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщил собеседник издания, Москва и Вашингтон обсуждали вопросы безопасности на фоне поездки американского лидера в украинскую столицу.

«Посольство США уведомило российскую сторону о визите Байдена в Киев в целях безопасности», - заявил источник во внешнеполитическом ведомстве.

Как писал телеканал «360», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава Белого дома посетил Киев после получения гарантий безопасности. По его словам, что хоть глава Белого дома и поддерживает украинские войска оружием, украинцы по-настоящему неподвластны ни ему, ни президенту Украине Владимиру Зеленскому.

Как сообщили эксперты на ОТР, Байден прибыл в Киев для того, чтобы подвести итоги украинского конфликта и «нарисовал Украине мрачное будущее».

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