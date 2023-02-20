В Госдуме предложили запретить «удаленку» IT-специалистам, обслуживающим ГИС и оборот персональных данных Фото: REUTERS

В Государственной думе предложили запретить удаленную работу IT-специалистам, обслуживающим государственные информационные системы (ГИС) и оборот персональных данных в компаниях. Это следует из проекта постановления комитета по информационной политике.

«Проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием ГИС, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных», – сказано в документе, размещенном на сайте Госдумы.

К ГИС относятся единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации, единая информационная система в сфере закупок и другие системы. Что касается объектов КИИ, то к ним относятся информационные системы, сети и автоматизированные системы управления в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансового рынка, топливно-энергетического комплекса.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство цифрового развития разрабатывает пакет мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. Среди обсуждаемых тем – предоставление «брони» от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Также рассматриваются и «жесткие» варианты, в частности запрет удаленной работы и повышение налогов до 30%.