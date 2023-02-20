Жителей Турции призвали не приближаться к морю после новых землетрясений в Хатае Фото: REUTERS

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) предостерегло жителей страны от приближения к береговой линии из-за риска повышения уровня моря после новых землетрясений в провинции Хатай.

«Ввиду риска повышения уровня моря до 50 сантиметров после землетрясений нашим гражданам важно держаться подальше от береговой линии», – говорится в сообщении AFAD в Twitter.

Как уточнили в управлении, в провинции Хатай с интервалом в три минуты произошли два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

Напомним, ранеу AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 6,4 на границе Турции и Сирии.

Как писал сайт KP.RU, во время разрушительных землетрясений в Турции, начавшихся 6 февраля 2023 года, погибли 41 156 человек. За последние 12 дней в стране произошло более шести тысяч подземных толчков, ставших последствиями первого землетрясения.

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