Поезд «Киев-Варшава» сошел с рельсов в Волынской области Украины

На Украине сошел с рельсов поезд, который ехал в Варшаву. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Правоохранительные органы Волынской области Украины начали досудебное расследование после того, как на территории региона с рельсов сошел поезд. Об этом в социальных сетях сообщила прокуратура Волынской области.

Речь идет о поезде «Киев-Варшава». В прокуратуре сообщили, что инцидент случился в ночь на 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.

«Поезд «Киев-Варшава» сошел с рельсов, начато досудебное расследование», - сказано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что люди не пострадали, а расследование ведется по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в понедельник 20 февраля в Киев на поезде из Польши прибыл президент США Джо Байден.

Визит Джо Байдена в Киев прошел в обстановке секретности и длился всего шесть часов.

Тем временем власти Польши решили ограничить движение грузовых автомобилей на последнем работающем контрольно-пропускном пункте на границе с Белоруссией. Об этом заявило польское Министерство внутренних дел.

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