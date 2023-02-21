МИД Германии предостерегло своих граждан от поездок в Россию

МИД Германии рекомендовал своим гражданам не посещать Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия предостерегает своих граждан от поездок в Россию. Об этом сказано в заявлении, распространенном в понедельник 20 февраля МИД ФРГ.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», - цитирует ТАСС сообщение германского дипломатического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Германии особо выделили российские города Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Краснодар и Ростов как не рекомендуемые для посещения.

Тем гражданам ФРГ, которые уже находятся на территории России, дипломаты советуют соблюдать осторожность, особенно в День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов. МИД РФ назвал эту акцию недружественным шагом.

Политолог Алексей Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем миллион американцев мечтает переехать жить в Россию.

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