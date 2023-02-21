В Турции сообщили о трех погибших после новых землетрясений в провинции Хатай

В Турции после новых землетрясений погибли три человека. Фото: REUTERS

Три человека погибли в понедельник 20 февраля после новых землетрясений в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы», - цитирует министра агентство Anadolu.

Сойлу добавил, что спасательные операции продолжаются в трех регионах провинции Хатай, где в понедельник 20 февраля произошло два землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 началось в 20:04 по московскому времени. Толчки ощутили также в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре. В 20:07 мск турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором землетрясении магнитудой 5,8 в провинции Хатай.

Ранее академик Петр Шебалин дал прогноз, что после первого землетрясения в Турции, которое случилось 6 февраля, в течение 15 дней стоит опасаться афтершоков магнитудой 6 и выше. По истечение этого срока опасность повторных толчков резко снизится, уточнил ученый.

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