CNN: в Турции разрушены дома из-за повторных землетрясений 20 февраля

В Турции сообщили о разрушении ряда зданий после землетрясений 20 февраля. Фото: REUTERS

Ряд зданий разрушен в Турции в понедельник 20 февраля из-за подземных толчков. Об этом рассказывается в репортаже телеканала Habertürk.

Сообщается, что спасатели извлекают из-под завалов людей.

«Некоторые люди пытались спасти свое имущество, спускаясь с ним на лифте», - рассказывает телеканал.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о трех погибших после землетрясений в понедельник 20 февраля.

Напомним, вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошло два землетрясения.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин дал прогноз, что после первого землетрясения в Турции в течение 15 дней стоит опасаться афтершоков магнитудой 6 и выше.

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